Botafogo adia para Maio seu desejo de contratar Yaya Touré

O sonho de contar com Yaya Touré no elenco parece impossível atualmente; os dirigentes brasileiros deram um passo atrás ante os últimos acontecimentos. No entanto, o clube ainda não jogou a toalha, como explicado pela 'Gazeta Esportiva'.

A mídia brasileira explica que farão uma nova tentativa em maio. E o motivo? Uma questão acadêmica. Já que Yaya Touré usou motivos familiares para se recusar a se mudar para o Brasil, o Botafogo o procurará novamente após o final do ano letivo.

Com isso, a mudança não seria tão radical para a família do volante marfinense. Então restaria ver se eles animariam deixar a China para aceitar a proposta no Brasil.

As esperanças do clube dirigido por Paulo Autuori passa pelas intenções mostradas por Touré de assinar com o novo clube durante as negociações, que parecia seduzido pelo projeto brasileiro.