Botafogo apresenta Salomon Kalou

O Botafogo apresentou oficialmente neste sábado seu mais novo reforço. O marfinense Salomon Kalou desembarcou durante a manhã no Rio de Janeiro e conheceu a estrutura do clube.

Durante o evento para receber o atleta, ele vestiu a camisa do Glorioso e demonstrou sua habilidade batendo bola no gramado do Estádio Nilton Santos.

Depois de uma longa novela que resultou na contratação, o atacante finalmente ficará a disposição do treinador Paulo Autuori para o Campeonato Brasileiro.

É improvável que Kalou já esteja disponível para o próximo jogo do Botafogo, no domingo (16), diante do Fortaleza, mas nada impede que estreie contra o Atlético-MG no meio da semana.

O atacante terminou sua temporada de 2019/20 com sete partidas e dois gols. Além disso, não começa uma partida de titular desde outubro, pela Copa da Alemanha.

Agora, aos 35 anos, o marfinense inicia uma aventura no futebol brasileiro em busca da retomada de seu melhor futebol. Conheça sua trajetória.