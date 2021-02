Botafogo apresenta terceiro uniforme; veja história, preço e onde comprar

O Botafogo revelou neste sábado (27) seu novo terceiro uniforme, que será usado na temporada de 2021. Fabricada pela Kappa, a camisa já havia vazado nas redes sociais, e só agora foi confirmada como fardamento oficial do clube carioca.

Praticamente toda branca, a camisa é inspirada no primeiro uniforme usado pelo alvinegro carioca. A peça conta com detalhes em preto e uma faixa lateral com os dizeres “O Mais Tradicional”, além o escudo clássico do Botafogo Football Club, de 1904.

A nova camisa já está à venda na loja oficial do Botafogo e no site FutFanatics, onde sócios do Fogão poderão economizar 10%, com um cupom especial enviado no e-mail cadastrado. O desconto só poderá ser usado uma vez por CPF cadastrado, e é válido até 7 de março.

O novo modelo sai por R$ 259,90, e tem versões masculinas, femininas e infantis, em tamanhos que vão do PP ao 7G. Ainda é possível personalizar a camisa com nome e número (que são cobrados à parte).

Campeão brasileiro (68), campeão da Rio-SP (66) e bicampeão carioca (67-68) pelo Botafogo, Afonsinho foi o ídolo escolhido para ser o garoto propaganda do novo terceiro uniforme alvinegro.