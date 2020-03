Botafogo, Corinthians e mais: times oferecem até estádio em crise do coronavírus

A pandemia do novo coronavírus paralisou campeonatos e a atividade dos principais clubes do país, mas isso não quer dizer que emblemas gigantes do futebol brasileiros estejam parados.

São Paulo, Botafogo, Corinthians e Bahia, por exemplo, foram às redes sociais para disponibilizarem suas instalações para auxiliar, dentro do que for necessário, as autoridades no combate ao Covid-19.

O São Paulo disponibilizou as instalações do Morumbi, o estádio Cícero Pompeu de Toledo.

Nota oficial: São Paulo FC disponibiliza estrutura na luta contra o coronavírus