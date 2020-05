Botafogo demite mais de 40 funcionários

O presidente do Botafogo, Carlos Augusto Montenegro, afirmou que departamentos do clube demitiram mais de 40 funcionários em função dos prejuízos causados pela crise do coronavírus.

A diretoria justificou explicando que as gestões anteriores já avaliavam essa possibilidade de reduzir o número de trabalhadores, mas a situação atual exigiu a tomada da medida.

Montenegro, segundo informações da Rádio Tupi, diz que não haverá redução de salários neste mês. No entanto, não descarta que isso aconteça em um futuro breve caso a situação fique ainda mais complicada.

Além disso, o clube pretende pagar os salários atrasados ainda nesta semana.

Sobre a volta aos treinos, segundo 'Globoesporte.com' isso não deve ocorrer em maio para o Botafogo, que defende isolamento e espera decisão das autoridades de saúde.