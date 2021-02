Botafogo demite o técnico Eduardo Barroca

O Botafogo oficializou neste sábado as demissões do técnico Eduardo Barroca e do gerente de futebol Tulio Lustosa. O anúncio foi feito com a chegada do novo diretor de futebol, Eduardo Freeland, e um dia depois da confirmação do rebaixamento do time.

Barroca deixa a equipe após 12 partidas no cargo, com dez derrotas, um empate e uma vitória. Seu aproveitamento foi de apenas 11% nessa nova passagem pela estrela solitária.

O treinador voltou em 27 de novembro ao clube que o revelou, sendo o quinto a assumir o comando da equipe na temporada. Antes dele, havia passado Ramón Díaz (que sequer comandou um treino), Paulo Autuori, Bruno Lazaroni e Alberto Valetim.

Na reta final do Campeonato Brasileiro, o Botafogo será comandado pelo auxiliar Lucio Flavio. Enquanto isso, a diretoria inicia as buscas por um novo técnico.