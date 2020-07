Botafogo e Fluminense entram em campo com novo protesto

"Respeitem nossa história", dizia a mensagem escrita em faixa levada pelos jogadores de Fluminense e Botafogo, que entraram juntos neste domingo no Nilton Santos.

Antes da partida da semifinal da Taça Rio, os jogadores retomaram o protesto visto nas últimas rodadas. A frase se refere ao modo como a competição foi reiniciada em meio à pandemia do novo coronavírus.

Além disso, os atletas trocaram uniformes. Cada um entrou com uma camisa na mão e entregou ao adversário, como o que Honda e Fred fizeram entre si.

Os protagonistas do "Clássico Vovô" uniram forças contra a federação de futebol do Rio de Janeiro ao longo da semana, com nota conjunta contra a Ferj.