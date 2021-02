Botafogo e Marcelo Chamusca, juntos no maior desafio de suas vidas

O Botafogo anunciou Marcelo Chamusca para ser o seu novo técnico nesta temporada 2021. O novo comandante estava sem clube depois de ser demitido do Fortaleza no início de janeiro. No Leão do Pici, não conseguiu os bons resultados que vinha apresentando pelo Cuiabá na Série B. A segunda divisão será justamente o palco de uma almejada reconstrução tanto da instituição alvinegra quanto do profissional, que se unem no que pode ser considerado o maior desafio de suas vidas – no caso de Chamusca, evidentemente, da vida como treinador.

A situação do Botafogo é conhecida por quem acompanha futebol: quisera o torcedor que o jejum de títulos nacionais de primeiro nível, que irá completar 26 anos, fosse o único drama em sua rotina. O clube tem dívidas que alcançam o bilhão de reais, não arrecada – nem de longe – tanto quanto deve, carece de uma estrutura necessária dentro do esporte de alto rendimento e foi rebaixado no Brasileirão em uma campanha que põe no elenco atual o rótulo de “pior Botafogo da história”.

O cenário fica ainda pior quando se leva em consideração que os cariocas, assim como todos os quatro rebaixados, sequer receberão dinheiro pela participação no Campeonato Brasileiro de 2020.

Voltar à elite do futebol em 2022, especialmente em uma Série B que promete ser das mais difíceis da história em 2021, provavelmente será mais difícil do que foi quando o Botafogo conseguiu, em 2004, voltar pela primeira vez da segunda para a divisão de elite. Ao contrário do que acontecia anos atrás, e conforme foi comprovado pela campanha do Cruzeiro nesta temporada, o retorno imediato está longe de ser algo garantido – e tamanha é a terra arrasada botafoguense que há quem tema a repetição do filme visto pelos torcedores do Fluminense na década de 90, com uma queda para a Série C.

Marcelo Chamusca, cujo irmão Péricles teve passagem como técnico do Botafogo em 2004, também chega em um momento em que precisa dar uma resposta em sua carreira. O treinador fazia um excelente trabalho pelo Cuiabá quando aceitou o desafio de comandar o Fortaleza, logo após a saída de Rogério Ceni para o Flamengo. No Leão do Pici, a passagem pela elite foi péssima: em nove jogos, apenas uma vitória – justamente sobre o Botafogo – e o restante dividido igualmente em derrotas e empates, deixando a equipe na luta contra o rebaixamento.