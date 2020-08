Botafogo finaliza com invencibilidade de Sampaoli no Atlético que mais finalizou em 2020

O Botafogo enfrentou o Atlético-MG sem contar com Honda, poupado pelo técnico Paulo Autuori, e com várias mudanças táticas e de peças para enfrentar o time sensação deste início de Campeonato Brasileiro de 2020. Sob o comando do argentino Jorge Sampaoli, o Galo vinha com 100% de aproveitamento em oito jogos. No Brasileirão, havia ganhado encantado nas primeiras três rodadas. Não à toa, chegou ao Estádio Nilton Santos com status de favorito.

Entretanto, quem acabou vencendo o duelo foi o Botafogo. A estratégia de Autuori, que trabalhou como superintendente de futebol no Santos de Sampaoli em 2019, deu certo porque foi muito boa – com o Glorioso se fechando atrás e sabendo tirar máximo proveito dos contra-ataques – e porque os donos da casa também tiveram sorte. Sim, sorte, elemento presente no esporte que não necessariamente tira os méritos das equipes abençoadas por ela.

“Nós sabíamos perfeitamente o tipo de jogo que teríamos que enfrentar e o que o nosso rival de hoje apresenta na transição defensiva”, disse Autuori após ter conquistado a vitória.

O Botafogo abriu o placar com Luiz Fernando, ainda no primeiro tempo, e na segunda etapa teve um gol anulado antes de enfim anotar pela segunda vez – com o jovem Caio Alexandre completando passe dado por Matheus Babi. Apesar destas boas chances criadas pelo Glorioso, quem mais teve oportunidades foi o Galo. O Atlético terminou o jogo derrotado por 2 a 1, deixando de ser líder isolado da Série A, justamente na partida em que mais vezes finalizou nesta temporada sob o comando de Sampaoli.

Foram 31 arremates no total: o último deles terminou em gol do zagueiro Igor Rabello, ex-Botafogo; outras oito vezes Gatito Fernández impediu o tento atleticano com grandes defesas e ainda viu a trave lhe salvar duas vezes. Desde que Jorge Sampaoli chegou ao Brasil, e 2019, para treinar inicialmente o Santos, esta foi a primeira vez que uma equipe sua arriscou mais de 20 finalizações no total e não venceu.

Ciente do volume de jogo de sua equipe, o técnico argentino não mostrou muito abalo após a sua primeira derrota: “Perdeu a partida, mas não perdeu a ideia. Seguimos adiante com nossa ideia, tentando fazer com que este grupo jovem siga aprendendo”, disse.

Do outro lado, Autuori comemorou o ganho de confiança em seu Botafogo.

“Acabamos o jogo com cinco jogadores formados na base contra uma equipe que investiu R$ 110 milhões e mais R$ 10 mi agora no Eduardo Sasha, se não me engano. Depois, fazer com que todos os jogadores dentro desse grupo se sintam úteis e participativos. Se eu não confiasse em qualquer um deles não teria tomado essa decisão e espero que para frente a gente possa tirar frutos dessa confiança e as pessoas se sentirem úteis e participativos e saberem qual campeonato nós temos que fazer”, afirmou.

Com o resultado, o Atlético-MG agora divide a liderança do Brasileirão com o Internacional (ambos com 9 pontos). Já o Botafogo chegou a cinco pontos e subiu para a sétima posição.