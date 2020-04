Botafogo negocia com Obi Mikel, ex-Chelsea

Após a contratação de Honda, o Botafogo investiga o futebol internacional em busca de nomes de peso. Uma estratégia que busca qualidade técnica e uma forte ação de marketing.

Depois do japonês o clube cariona tentou Yaya Touré, mas as partes não chegaram a um acordo e a negociação esfriou. No entanto, a torcida do 'Glorioso' pode sonhar com outro grande nome, trata-se de Obi Mikel, ex-Chelsea

Segundo o jornalista Jorge Nicola da 'ESPN', o time brasileiro está negociando com o nigeriano de 32 anos e está bastante otimista. O jogador está sem clube desde deixou o Trabzonspor, da Turquia.

Obi Mikel tem no curriculo passagens por FK Lyn, Chelsea, TJ Teda e Middlesbrough.