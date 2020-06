Botafogo teve 17 casos positivos de coronavírus

O Botafogo retomou de modo presencial seus treinamentos no Estádio Nilton Santos. Antes do reinício das atividades, o clube testou atletas, funcionários do departamento de futebol e familiares, totalizando 353 exames.

O resultado constatou 267 casos negativos e 17 infectados, entre os quais cinco são atletas, seis são integrantes da comissão técnica e seis são familiares.

O clube não confirmou se os casos são assintomáticos e não revelou os nomes dessas 17 pessoas, que são acompanhadas diariamente pelo departamento médico alvinegro.

Também neste fim de semana, o Corinthians confirmou o resultado dos exames mais recentes realizados e anunciou que oito jogadores e cinco funcionários testaram positivo.