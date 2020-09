Botafogo trouxe Honda e Kalou, mas o herói continua o mesmo: Gatito

O Botafogo fez movimentações animadoras ao conseguir trazer Keisuke Honda e Salomon Kalou: pela experiência deles, pela esperança do que ainda podem render em um futebol como o jogado no Brasil e também para atrair mais holofotes sobre sua marca. O torcedor alvinegro, que nos últimos anos não tem muito o que comemorar, se animou e isso já mostra um pouco do acerto com as apostas. Mas justamente na noite em que o japonês e o marfinense jogaram pela primeira vez juntos, o herói foi um velho conhecido do botafoguense: Gatito Fernández.

Contra o Coritiba, dentro do Nilton Santos, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo não animou. A equipe treinada por Paulo Autuori foi superior na posse de bola e, embora tenha arriscado o seu maior número de finalizações nesta edição da Série A (15, sendo apenas 6 com a direção do gol), o goleiro Wilson só foi mais exigido duas vezes.

Do outro lado, entretanto, o paraguaio Gatito Fernández também foi decisivo quando exigido e salvou o Alvinegro de uma derrota que só seria mais trágica do que o péssimo empate sem gols desta quarta-feira (02) – resultado que deixa o Glorioso na parte de baixo da tabela, com 7 pontos.

Ainda no primeiro tempo, com o pé direito o paraguaio salvou o time da casa de sofrer um gol – na maior defesa do encontro. Já na segunda etapa foram duas boas defesas de Gatito. Keisuke Honda, como já vinha acontecendo nos duelos anteriores, jogou mais recuado e a torcida ainda insiste em vê-lo mais próximo da área. E tem razão para isso: a principal oportunidade do Botafogo foi um chute de fora da área, desferido pelo japonês, que obrigou Wilson a fazer uma belíssima defesa.

Mas foi muito pouco. Honda e Kalou geram expectativa pelo histórico de jogadores com nível internacional, mas o grande herói alvinegro segue sendo o paraguaio Gatito Fernández. E se o botafoguense fica aliviado sempre que olha o seu ídolo sob as traves, a promessa de jogar sem o arqueiro – que deverá ganhar um gancho de suspensão por ter chutado a máquina do VAR na derrota contra o Internacional - não é das melhores.