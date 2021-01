Botafogo x Atlético-GO: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Sem saber o que é vencer há quatro rodadas, o Botafogo busca reencontrar o caminho da vitória contra o Atlético-GO, nesta quarta-feira (20), às 17h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 31ª rodada do Campeonato Brasiileiro.

Lanterna do Brasileirão, com 23 pontos, o time da casa entra em campo pensando apenas na vitória para iniciar a recuperação. Com Diego Cavalieri fora, Diego Loureiro segue como titular no gol.

Já o Atlético-GO, com duas derrotas e dois empates, também busca reencontrar o caminho da vitória. Atualmente, a equipe soma 36 pontos e ocupa o 13º lugar.

ARBITRAGEM

Árbitro: Ramon Abatti (SP)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Éder Alexandre (SC)

Quarto árbitro: Carlos Eduardo Nunes (RJ)

VAR: Rodrigo Dalonso (SC)

Assistentes VAR: Diego Pombo (BA) e Johnny Barros (SC)

ONDE VAI PASSAR?

A partida terá transmissão ao vivo no Premiere.

Quais são os canais do Premiere FC?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

AS PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Botafogo: Diego Loureiro; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu, Victor Luis; Zé Welison, Caio Alexandre, Bruno Nazário; Kelvin*, Matheus Babi e Pedro Raul.

Atlético-GO: Jean; Dudu, João Victor, Éder, Nicolas (Natanael); Marlon Freitas, Pereira; Janderson, Matheus Vargas (Chico) e Wellington Rato.