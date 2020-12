Botafogo x Porta dos Fundos: entenda a ação do clube por sátira em vídeo de humor

O Botafogo segue em uma disputa milionária fora das quatro linhas. Em meio ao Brasileirão, o clube carioca sustenta um processo que vem desde 2015: o Fogão processa o Porta dos Fundos, produtora de vídeos de comédia e canal no YouTube, por danos de imagem.

A acusação vem por conta do vídeo comercial "Patrocínio", publicado no canal de YouTube da produtora em maio de 2015. No vídeo, João Vicente de Castro interpreta um jogador do Flamengo, enquanto Rafael Infante faz o papel de um atleta do Botafogo, ambos na barreira, esperando uma cobrança de falta do Rubro-Negro. Enquanto a camisa do clube da Gávea está "limpa", com apenas um patrocinador, a do Fogão carrega inúmeras marcas, incluindo uma placa de "aluga-se" e de uma aula de violão.

Além disso, o personagem de Infante oferece descontos dos produtos ofertados na camisa antes da cobrança de falta, ironizando que, supostamente, a camisa do Botafogo estaria "abarrotada" de patrocínios. O clube alega que sua imagem teria sido utilizada sem permissão, de uma maneira jocosa, o que acarretaria danos morais e materiais à imagem da equipe carioca, já que o vídeo foi uma ação comercial do novo uniforme do Flamengo na época.

A peça ficou no ar originalmente por um mês, até que o Botafogo entrou na Justiça contra a produtora e viu a esquete ser tirada do ar. Após ganho de causa para o Porta dos Fundos em instâncias estaduais, o vídeo foi postado novamente em 3 de fevereiro de 2018 e está no ar desde então, com um final editado, ironizando a decisão judicial.

O Botafogo, porém, conseguiu um recurso no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e promete levar o caso até a última instância.

O juiz do caso será o magistrado Ricardo Villas Bôas Cueva, ministro do STJ desde 2011, quando foi nomeado pela então presidente da República Dilma Rousseff.

Após calcular o possível prejuízo em decorrência do vídeo, o Botafogo pede uma indenização de R$ 5 milhões, calculando uma média diária do que arrecadou com patrocínios desde o lançamento da peça.