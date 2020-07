Bouanga se desculpa com Mbappé por declarações após a partida

A entrada de Lucas Perrin, com a qual colocava fim a sua carreira profissional e lesionava Kylian Mbappé, foi objeto de debate após a partida. Denis Bouanga, atacante do Saint-Étienne, criticou a decisão do árbitro.

"Foi injusto. Nós, 'les verts', não entendemos por que é de um lado e do outro não. Mas é assim. Seguimos ai e tentamos imprimir a nossa intensidade", disse Bouanga a 'France 2'.

Logo depois, com a cabeça fria, Bouanga repensou as suas palavras. O gabonês se retratou por suas declarações e disse não ter visto bem a entrada de Perrin no momento.

"Mea culpa, era muito vermelho. Nunca falar com a cabeça quente. Desculpas, mas com muito orgulho. Orgulhoso desse grupo", escreveu Bouanga em sua conta no Twitter.

A entrada de Perrin deixou Mbappé lesionado. O atacante do PSG tem um entorse e é dúvida para a Champions.