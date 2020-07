Bournemouth vence, mas dá adeus à Premier League

O Bournemouth é a mais nova equipe do Championship. Ele tinha que vencer o Everton e conseguiu, mas também precisava torcer para a derrota do Aston Villa e do Watford. Eles fizeram sua parte graças a um duelo muito difícil que acabou sem uma recompensa.

Não demorou praticamente nada para o time da casa cometer o primeiro erro grave: uma penalidade máxima que levou Joshua King a abrir o placar no minuto 13. Moise Kean empatou aos 42 minutos e deu um ar de esperança ao Everton.

O jogo não pararia de apresentar gols e Dominic Solanke foi o próximo, desta vez, para os visitantes. Os fãs que estavam assistindo o duelo de suas casas ficaram desapontados: os deles estavam sendo enterrados em combate corpo a corpo. Claro, eles não tinham nada em jogo.

De um modo geral, o primeiro tempo do Bournemouth foi boa. Dois gols, uma vantagem, mesmo que fosse mínima... As bases da vitória foram estabelecidas e o objetivo a ser alcançado. O time da casa continuou buscando o empate em casa, apesar de as coisas estarem apertadas no placar e, sem surpresa, os visitantes acabaram matando o jogo. Junior Stanislas foi o carrasco.

O resultado final de 1-3, evidenciou que não era o dia dos pupilos de Carlo Ancelotti. O Bournemouth se saiu muito melhor na maioria dos aspectos, embora tenha sido rebaixado ao Championship.