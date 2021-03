Braga vence o Porto no Dragão e se garante na final da Taça

O Braga é o primeiro finalista da Taça de Portugal 20-21. Após o empate em 1 a 1 na partida de ida, a grande decisão ficou para o estádio do Dragão.

Mesmo jogando em casa, o FC Porto começou perdendo por 3 a 0. Isso mesmo, o Braga abriu o placar aos 10 minutos com Abel Ruiz, que voltou a marcar aos 14'. Aos 28', Lucas Piazon deixava o Braga com um pé na final.

O time de Sérgio Conceição, ainda meio atordoado conseguiu descontar com Otávio ainda no primeiro tempo, e diminuiu com Marega no segundo tempo, mas foi só.

Agora o Braga espera o vencedor do duelo entre Benfica e Estoril dessa quinta-feira para conhecer o seu adversário na grande final.