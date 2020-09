Brahim já está em Milão para assinar o seu empréstimo

O empréstimo de Brahim ao Milan está quase fechado. O atacante espanhol aterrizou nessa quarta-feira no aeroporto da cidade italiana para realizar os exames médicos e assinar.

Os clubes já teriam dado o 'ok' para um acordo sem opção de compra, já que a intenção do conjunto do Bernabéu é que Brahim volte mais experiente e lute por seu espaço no time titular.

Acompanhado por seu pai e representante, o jovem foi abordado por jornalistas, mas não comentou sobre a operação: "Não posso falar, sinto muito".

Ao longo dessa quarta-feira a operação de empréstimo pode ser oficializada. No Milan, Brahim terá a companhia do compatriota Samu Castillejo e jogará com Zlatan Ibrahimovic.