Brahim não desiste do seu grande desafio

Com apenas 20 anos, Brahim tem um longo futuro pela frente. Não é fácil ganhar uma vaga no Real Madrid, o seu grande objetivo desde a sua saída do Manchester City, para isso o malaguenho busca continuar crescendo profissionalmente.

A Copa do Rei era a sua grande oportunidade para ter um maior protagonismo na equipe merengue, mas a eliminação para a Real Sociedad o privou desta oportunidade.

Tem um gol e uma assistência em 170 minutos nessa temporada. A parada pelo coronavírus, pode servir para o meia se reinventar e passar a ter um papel de destaque na equipe de Chamartín.

Uma das suas metas era estar nas Olímpiadas de Tóquio. Se a pandemia não suspender o grande evento esportivo do planeta, Brahim terá chances reais de estar no time espanhol.