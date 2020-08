Braithwaite cai no esquecimento

Os dias de Martin Braithwaite estão contados no novo Barcelona. Apesar de Ronald Koeman ter sido politicamente correto e não ter descartado ninguém, a verdade é que o atacante praticamente não tem chances para continuar no time.

O dinamarquês viajou para Lisboa sabendo que só por um milagre poderia jogar e este não chegou, então teve que voltar ao Barcelona para continuar a sua rotina de treinos com as novas contratações do clube.

O atacante está se esforçando ao máximo para convencer a nova equipe técnica do Barça com o seu profissionalismo, mas a verdade é que tem um pé e meio fora do clube.

Sua contratação foi excessiva, marcada pelas circunstâncias, e que agora os catalães terão que tentar se recuperar de alguma forma. Afinal, o bom e velho Martin também não é uma criança em quem confiar no futuro. A sua idade convida a uma atuação imediata que não se sabe se vai conseguir encontrar minutos no Barça.

Se sair, como parece mais provável, Martin Braithwaite fechará o seu palco como jogador do Barça com onze jogos disputados, quatro partidas, um gol e uma assistência. Números ruins para quem veio substituir Dembélé e Suárez fora do mercado de inverno.