Braithwaite se diz feliz por provar que pertence ao time do Barcelona. DUGOUT

Confira uma entrevista com Martin Braithwaite após a vitória por 3 a 0 do Barcelona sobre o Ferencváros, válida pela quinta rodada da fase de grupos da Champions League 2020/21. O atacante foi o autor de um dos gols do triunfo fora de casa.