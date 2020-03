Braithwaite fica na rua e é obrigado a voltar a Madri

Martin Braithwaite foi um dos mais afetados na Liga Espanhola pela pandemia de coronavírus. Recém-chegado ao Barça, ​​o internacional dinamarquês ainda estava em um hotel em Barcelona até encontrar uma casa adequada para instalar toda a sua família. Mas, com a crise do COVID-19, o hotel fechou.

Por esse motivo, conforme relatado pelo jornal 'AS', Braithwaite não teve escolha a não ser voltar a Madri para iniciar a fase de confinamento, um local de onde ele tem uma casa quando jogou no Leganés, apenas uns meses. Na capital espanhola, o atacante espera com sua família que essa situação passe.

Ele não teve tempo de conseguir uma casa no território catalão, por isso se viu morando em um hotel de destaque com tudo o que precisava ao alcance de seus dedos. O que Braithwaite, e o resto da sociedade, não esperava era encontrar-se em uma situação de tal magnitude que o acabaria deixando na rua.

Retornar à capital espanhola tem sido a melhor solução, onde o jogador já postou um vídeo humorado no jardim de sua casa: