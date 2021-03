Braithwaite mergulha para colocar o Barça na frente

Que jogo é esse meus amigos! O Barcelona tinha a classificação para a final da Copa do Rei bem complicada. Mas lutou até o final e conseguiu levar a partida para a prorrogação com um gol para lá de especial de Piqué.

O time de Koeman com um a mais, começou a prorrogação com tudo. No primeiro minuto, Jordi Alba fez o cruzamento, Braithwaite mergulhou como uma flecha e desviou para as redes!

Se o resultado se manter assim, o Barcelona vai se garantindo na grande final da Copa do Rei da Espanha.