Braithwaite, sem espaço no Barça... mas com a '10' de Messi

Um fax de Messi deixou o barcelonismo e o mundo do futebol em choque! O argentino comunicou a diretoria o seu desejo de deixar o clube e agora não se fala em outra coisa.

O Manchester City parece ser o melhor colocado para contar com os serviços do craque. Os de Guardiola estudam a melhor fórmula para levar o argentino ao Etihad Stadium.

A saída de Messi deixará o Barcelona sem o seu líder técnico e com a camisa '10' sem dono, mas isso não será assim se depender de Martin Braithwaite.

De acordo com '20minutos', o atacante teria pedido a diretoria para ser o herdeiro da lendária camisa '10'. No entanto, o curioso é que a continuidade do jogador no Barcelona ainda não está definida. Após 402 minutos em campo na última temporada, o dinamarquês ainda pode deixar o clube.