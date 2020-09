Braithwaite só pensa no Barcelona

O atacante Martin Braithwaite assegurou que só pensa em cumprir os seus quatro anos de contrato com o Barcelona e diz não ter recebido nem uma oferta de outros clubes para deixar a Cidade Condal.

"Não falei com ninguém sobre trocar de clube. Nem sequer pensei nisso. Apenas penso em me preparar para jogar bem no Barça na próxima temporada. Estou com muita vontade de jogar e vencer muitos títulos", revelou em entrevista ao diário 'BT'.

"Me vejo aqui por muito tempo ainda. Estou sempre falando com o meu agente e ele não mencionou nada sobre outros clubes. Acredito que não tenha nada", concluiu.

Na última temporada Braithwaite disputou 38 jogos com a camisa do Barcelona, marcou nove gols e deu uma assistência em 2.533 minutos em campo.