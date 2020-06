Braithwaite tem um diário desde os 18 anos e escreveu nele que iria jogar no Barça

Geralmente, as crianças escrevem seu diário quando pequenos e o abandonam quando se aproximam da maioridade. O caso de Martin Braithwaite é diferente, como ele próprio admitiu em 'The Athletic', onde revisou sua carreira.

"Comecei a escrever no meu diário quando tinha cerca de 18 anos e continuo com ele até hoje. Continuo escrevendo", confessou o ex-Leganés, que escreveu nessas folhas que um dia se veria jogando no Camp Nou.

"Quando assisto a jogos, sempre tento aprender. Gosto de ver as melhores equipes jogar e imagino mais tarde como jogaria nelas. Desde então, eu poderia me ver no Barcelona", confessou Braithwaite, que está pronto para a volta do campeonato.

E agora que ele realizou esse sonho, o jogador está alucinando porque está sendo realizado, ele diz, um jogador muito melhor do que antes: "Você precisa estar muito focado e acaba se desenvolvendo tão rápido que eu consigo perceber a velocidade com que estou fazendo isso. Estou absorvendo tudo. Sou alguém que está sempre observando e procurando aprender. Já posso sentir o quanto desenvolvi em tão pouco tempo".

Ele continua: "No Barcelona, ​​é preciso ser muito bom com a bola e jogar em áreas pequenas. O treinamento é baseado nisso todos os dias. Você começa em um ambiente estressante com todas as pessoas ao seu redor e precisa lidar com isso", ele concluiu.