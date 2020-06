Brasil desiste de sediar a próxima Copa do Mundo Feminina

O Brasil estava concorrendo com Colômbia, Japão e a candidatura conjunta de Austrália e Nova Zelândia. No entanto, a CBF decidiu desistir de ser sede da Copa do Mundo Feminina de 2023.

A nota oficial das autoridades do futebol brasileiro afirma que diversos motivos levaram a essa postura, incluindo o "acúmulo de eventos esportivos de grande porte realizados em curto intervalo de tempo" no país.

"Análise da FIFA sobre a documentação da candidatura brasileira considerou que não foram apresentadas as garantias do Governo Federal e documentos de terceiras partes, públicas e privadas, envolvidas na realização do evento", acrescentou o comunicado.

Ainda sobre o envolvimento do poder público, a nota acrescenta: "Diante do momento excepcional vivido pelo país e pelo mundo, a CBF compreende a posição de cautela do Governo brasileiro, e de outros parceiros públicos e privados, que os impediu de formalizar os compromissos no prazo ou na forma exigidos".

Além disso, a CBF anunciou o apoio à Colômbia, que conhecerá em 25 de junho se sua candidatura será a escolhida para sediar a Copa.

Todas as propostas elegíveis serão apresentadas neste dia ao Conselho, que fará uma votação aberta. A escolha passa por critérios como as visitas técnicas realizadas aos países concorrentes no início deste ano.