Brasil tenta "provar" novo modelo de jogo sem Coutinho e Neymar

Depois de somar duas vitórias nos primeiros dois jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar 2022, a seleção brasileira vai em busca do seu melhor início de campanha no torneio desde 1981. Para isso, Tite vai acionar, mais uma vez, um novo estilo de jogo na Canarinho, ainda que acrescido ao desafio imposto pelas ausências de Neymar e Philippe Coutinho.

Nos dois primeiros jogos, contra Bolívia e Peru, o treinador utilizou o lateral Renan Lodi quase como um ponta, buscando normalmente a linha de fundo e dando a chamada "amplitude", algo que Tite buscou muito, principalmente depois das dificuldades do Brasil em furar equipes mais fechadas. Sendo assim, a seleção brasileira passa a atacar sempre com cinco jogadores na linha de frente.

Contra a Bolívia, principalmente, Danilo muitas vezes ajudava a fechar o meio de campo ao lado de Casemiro e Douglas Luiz, formando uma linha de três, com Thiago Silva e Marquinhos atrás, compondo uma espécie de 3-5-2.

O desafio, no entanto, mesmo com a fragilidade do adversário, se torna maior pelas ausências. Tite não contará com Coutinho nem Neymar, dupla que costuma atuar por ali, mais próxima de Renan Lodi, ou flutuando pelo meio. Everton Ribeiro e Firmino serão os substitutos dos camisas 10 e 11 e terão a responsabilidade de manter o modelo de jogo.

Modelo, aliás, que será importante dentro do Morumbi, já que o time venezuelano mostrou que sabe preparar um bom ferrolho para segurar os ataques adversários. Na Copa América, por exemplo, a seleção ficou no 0 a 0 e encontrou muitas dificuldades para achar espaços.

Além das ausências da dupla na frente, Tite não terá Casemiro, passando a responsabilidade na marcação a cargo de Allan. No gol, o treinador optou por começar jogando com Ederson, goleiro do Manchester City.

"Nós temos três grandes goleiros. Falei isso pessoalmente aos três, junto com Taffarel. Alisson é um excelente goleiro, e o Ederson passa por um grande momento técnico e físico. A gente não julga quem é melhor. Momento é importante para o jogo da Venezuela. Por isso, é Ederson o goleiro titular", disse o treinador em entrevista coletiva.

Richarlison será o camisa "9" e Gabriel Jesus ficará com a ponta, o que implica que o time de Tite será escalado com: Ederson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Renan Lodi; Allan, Douglas Luiz, Everton Ribeiro; Gabriel Jesus, Firmino e Richarlison.

A seleção brasileira entra em campo nesta sexta-feira (13), contra a Venezuela, às 21h30, no Morumbi. O confronto é válido pela terceira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar.