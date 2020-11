Arhtur é dúvida e dupla volta ao Brasil contra o Uruguai

A seleção brasileira fez nesta segunda-feira (16), o último treino antes de encarar o Uruguai, em Montevideu, pela quarta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar. A equipe será a mesma que encarou a Venezuela, a única mudança pode acontecer no meio-campo. Com problemas clínicos, Allan pode dar lugar a Arthur.

Na coletiva de imprensa, Tite revelou que Allan teve problemas, mas só definirá se ele participa ou não do jogo nesta terça (17). Durante os dois últimos treinos, Arthur trabalhou fazendo a função do companheiro.

Desta forma, a Seleção entra em campo com: Ederson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Renan Lodi, Allan (Arthur), Douglas Luiz, Everton Ribeiro, Gabriel Jesus, Firmino e Richarlison.

Abaixo, confira os principais trechos da entrevista de Tite:

Avaliação da semana de treinos

É desafiador, mas é desfiador para outras equipes, às vezes mais, às vezes menos conforme acaba acontecendo, o processo Covid por mais que se tent se resguardar nao se consegue. São desafios. Nós tivemos a oportunidade de uma recuperação, temos uma oportunidade de treinamentos específicos. Jogar contra a Vamos ter mais espaço para criações ofensivas. Se caracteríca como formas e ideias de jogo diferente.

Clássico Sul-Americano sem torcida

O componente torcedor ele é essencial no futebol. A participação fora ou dentro de casa pela atmosfera que se gera, o clima que se busca. É um componente para os dois lados. O torcedor pode atuar a favor, mas também pode se voltar contra, a medida que você não tem uma equipe ainda madura e isso pode gerar uma pressão. Tem sempre os dois lados, eu prefiro sempre estar com torcida mas entendo o momento.

Arthur como opção

A opção ela é do Arthur, vamos definir essa situação amanhã, já fizemos o trabalho de manhã com os atletas. O Arthur já trabalhou com essa possibilidade real.

Óscar Tabárez

Falar do Óscar é falar de um profissional que a gente tem que reverenciar e respeitar. É muito difícil um profissional com esse respeito e essa longevidade, os grandes profissionais não vencem a qualquer custo. Vencem em cima de valores morais, educacionais muito fortes. Para quem não conhece o futebol de forma profunda, pode parecer demagogia querer falar de futebol sobre uma forma que não é a competitiva. O Tabárez tem uma base moral, uma respeitabilidade muito grande.