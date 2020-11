Brasil treina sem Neymar e Thiago Silva criticou o calendário

A Seleção Brasileira começou a preparar nesta segunda-feira seus próximos dois jogos das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo do Catar 2022, contra a Venezuela na quinta-feira em São Paulo e quatro dias depois contra o Uruguai em Montevidéu, sem Neymar e Philippe Coutinho.

Até o meio-dia desta segunda-feira, treze dos 24 jogadores convocados pelo técnico brasileiro, Adenor Leonardo Bacchi, o 'Tite', chegaram à concentração no centro de treinamento que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) tem na cidade serrana de Teresópolis (Rio de Janeiro) e a grande maioria das demais são esperadas hoje à noite.

Os dois grandes ausentes em Teresópolis são Coutinho (Barcelona), lesionado, e Neymar (Paris Saint Germain), que se manteve entre os convocados apesar da lesão sofrida há uma semana, mas já estava descartado para o jogo contra a Venezuela e ainda é uma questão viajar para Montevidéu.

As cinco substituições que Tite teve de fazer no elenco nos últimos dias por conta de lesões ou infecções por coronavírus foram citadas pelo veterano zagueiro Thiago Silva (Chelsea / GBR) como uma das principais dificuldades que o Brasil terá nos próximos dois fósforos.

“Estamos a passar por uma situação difícil (a pandemia). Vamos ter outros jogadores com COVID-19 e as lesões vão se multiplicar e por isso precisamos de boas peças de reposição”, disse o jovem de 36 anos, que, esta segunda-feira, foi escolhida para dar a primeira coletiva de imprensa da 'Canarinha' em Teresópolis.

Thiago Silva explicou que, devido ao atraso nos horários causado pelo COVID-19, times de todo o mundo estão jogando muitos jogos seguidos, até três vezes por semana, o que multiplica as lesões.

"O Brasil pelo menos está bem servido. Tite diz que tem de 40 a 50 jogadores em seu radar que podem ser convocados a qualquer momento", disse ele.

Thiago Silva também referiu a dificuldade dos próximos dois jogos e disse que o Brasil não pode ser considerado favorito por ter vencido as duas primeiras partidas das eliminatórias sul-americanas: derrotou a Bolívia por 5 a 0 em São Paulo e venceu o Peru fora de casa por 4 a 2 em Lima.

“Quando se trata de eliminatórias, são sempre partidas muito complicadas. Fizemos uma partida com a Venezuela pela Copa América no ano passado em Salvador (cidade brasileira de) em que não passamos de um empate de 0 a 0. Foi uma partida em que nos colocaram muitas dificuldades contra uma equipe com uma defesa muito boa e que fecha muito bem”, afirmou o zagueiro.

Sobre o Uruguai, ele disse que é uma equipe muito forte quando joga no Estádio Centenário, em Montevidéu, que tem grandes jogadores e que sempre foi um dos grandes rivais do Brasil.

"É uma equipe de grande qualidade e certamente não será uma partida como a das eliminatórias anteriores, quando vencemos por 4 a 1. Esperamos manter a regularidade com que iniciamos as eliminatórias, principalmente nas partidas contra os grandes rivais", disse.

Ele disse que a grande vantagem é que o Uruguai não terá a força que seus torcedores lhe dão no Centenário: “assim como o Brasil não terá o apoio de seus torcedores contra a Venezuela”. Embora, com certeza, “os jogadores uruguaios saberão mostrar seu força e sua raça "em Montevidéu.

"Sabemos que a Copa do Mundo de 2022 no Catar ainda está longe, mas se não tivermos boas atuações nas eliminatórias estaremos ainda mais longe da Copa do Mundo", disse.

Esta é a primeira vez que Tite não poderá contar com Neymar ou Coutinho para uma partida oficial do Brasil desde que assumiu o cargo de técnico, há quatro anos.

Coutinho é o jogador que mais atuou sob o comando de Tite no Brasil, com 46 partidas em 50 jogos, e Neymar é o titular indiscutível.