Brasil x Alemanha 2002: tudo sobre o jogo do penta

Ao vencer a Alemanha por 2x0 na final da Copa do Mundo de 2002, o Brasil se tornou a única seleção pentacampeã do mundo no futebol masculino. Foi a terceira final consecutiva disputada pelo Brasil e sexta da história.

ESCALAÇÕES

Alemanha

Oliver Kahn; Thomas Linke, Carsten Ramelow, Christoph Metzelder,Torsten Frings, Marco Bode (Christian Ziege); Dieter Hamann, Jens Jeremies (Gerald Asamoah), Bernd Schneider; Miroslav Klose (Oliver Biernhoff), Oliver Neuville. Treinador: Rudi Völler

Brasil

Marcos; Roberto Carlos, Lúcio, Edmílson, Roque Júnior, Cafu; Gilberto Silva, Kléberson, Ronaldinho (Juninho Paulista), Rivaldo, Ronaldo (Denílson). Treinador: Luiz Felipe Scolari

GOLS

Os dois gols da vitória foram marcados por Ronaldo, o Fenômeno, o primeiro aos 22 minutos e o segundo aos 34 minutos, ambos no segundo tempo da partida.

CAMINHO DO BRASIL ATÉ A FINAL

O Brasil teve uma campanha perfeita na Copa do Mundo de 2002, foram sete vitória em sete jogos, com 18 gols marcados e apenas quatro sofridos.

Brasil 2x1 Turquia (Fase de Grupos)

Brasil 4x0 China (Fase de Grupos)

Costa Rica 2x5 Brasil (Fase de Grupos)

Brasil 1x0 Bélgica (Oitavas de final)

Inglaterra 2x1 Brasil (Quartas de final)

Brasil 1x0 Turquia (Semifinal)