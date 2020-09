Brasileirão de 2020 tem quase um técnico demitido por rodada

O Campeonato Brasileiro de 2020 não está nada tranquilo para os treinadores. Já são seis técnicos que perderam o emprego desde o início da competição nacional. A mais recente, porém não última, vítima desta triste rotina foi Roger Machado, demitido do Bahia após a derrota para o Flamengo por 5 a 3.

No Brasileirão do ano passado, a sexta troca do comando técnico das equipes aconteceu apenas na 12ª segunda rodada da competição. Ao fim da disputa, apenas três times haviam mantido o mesmo treinador nas 38 partidas. Foram 17 mudanças ao todo.

Além de Roger, as outras demissões foram de Dorival, no Athletico, Ney Franco, no Goiás, Felipe Conceição, no Red Bull Bragantino, Daniel Paulista, no Sport, e Eduardo Barroca, no Coritiba.

Fazendo um comparativo com a temporada 2019/20 da Premier League, foram somente sete trocas ao longo de todo o campeonato. Ou seja, em sete rodadas o Brasileirão já praticamente igualou este número.

Vale destacar que Renato Portaluppi é o único treinador da Série A com mais de um ano no comando da mesma equipe. O ídolo gremista está no cargo desde 2016. Fernando Diniz está próximo de completar os primeiros 365 dias à frente do São Paulo (ele foi contratado em 26 de setembro de 2019).

Se o recorte for feito desde o início de 2020, apenas Corinthians, Fluminense, Fortaleza, Grêmo, Internacional, Palmeiras e São Paulo não mudaram o comando técnico de seus equipes. Os outros 13 times, que representa 65% do total do Brasileirão, já trocaram de treinadores no ano. Ceará e Sport são os recordistas, com três comandantes diferentes no ano.