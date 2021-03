Ferroviária e América de Cali decidem a Libertadores Feminina nesse domingo

Ferroviária e América de Cali protagonizarão neste domingo a disputa pelo título da Libertadores da América Feminina, em partida marcada para as 18h (horário de Brasília), no Estádio José Amalfitani.

As Guerreiras Grenás do time brasileiro venceram a competição em 2015 e buscam o bicampeonato. Elas eliminaram o Universidad de Chile na quinta-feira com vitória nos pênaltis após empate sem gols no tempo normal. O destaque foi a goleira Luciana.

Eliminadas, as chilenas disputarão a terceira posição contra as brasileiras do Corinthians - atual campeão - nesse domingo. O jogo está marcado para as 17h (horário de Brasília).

A Libertadores Feminina 2021 é realizada na Argentina até 21 de março e teve 16 participantes, que foram divididos em quatro grupos formados por quatro equipes na fase inicial. As partidas têm transmissão Facebook da CONMEBOL Libertadores.