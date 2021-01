Brasileiras são aprovadas para arbitragem do Mundial de Clubes

Edina Alves e Neuza Back concluíram com sucesso o teste físico da FIFA realizado neste fim de semana no Complexo Esportivo Doutor Nicolino de Lucca, em Jundiaí.

Com isso, elas estão aprovadas para atuarem no Mundial de Clubes do Catar. Árbitra de destaque na atual temporada do futebol brasileiro, Edina falou sobre satisfação por receber essa chance.

"Felicidade imensa em poder representar o nosso país. Eu tenho um orgulho muito grande de representar o Brasil em eventos da FIFA, da Conmebol e quero desempenhar um bom trabalho. Porque nós tivemos grandes árbitros em competições da FIFA e da Conmebol e não quero decepcionar eles, nem a minha família", afirmou Edina em depoimento conedido à CBF.

Neuza também destacou a importância para sua carreira de participar da competição, que será disputada entre os dias 1 e 11 de fevereiro.

"É o maior desafio da nossa carreira. É a primeira vez que vai ter mulher no evento adulto, a gente precisa ir lá e corresponder para que essa porta fique aberta. (...) Eu e Edina sempre pedíamos para ir em competições masculinas internacionais. Agora está chegando essa oportunidade. Precisávamos passar no teste físico e, agora que passamos, dá para comemorar que a gente vai", disse a assistente à CBF.

Além do Auckland City, que não vai disputar o torneio por causa da pandemia, os seguintes times participarão: Bayern de Munique (Europa), Al-Ahly (África), Al-Duhail (Qatar, país-sede), Tigres (América do Norte), Ulsan Hyundai (Ásia) e Palmeiras ou Santos (América do Sul).