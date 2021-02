Brasileiro é multado por clube da Premier League por cortar o cabelo

O atacante brasileiro Joelinton, foi multado pelo Newcastle United em 200 libras (cerca de R$ 1.468) por furar a quarentena para ir cortar o cabelo.

O Reino Unido vem sofrendo com uma brutal terceira onda de infecções por coronavírus e, por isso, todas as atividades consideradas não essenciais estão suspensas, entre elas salões de beleza, que estão fechados.

Em declarações a 'BBC', o barbeiro disse que cortou o cabelo de vários jogadores de futebol, mas eles não teriam compartilhado o serviço nas redes sociais.

"Estamos decepcionados com a imagem compartilhada por Joelinton. Existem protocolos Covid-19 claros e o clube continua a orientar e educar seus jogadores sobre suas responsabilidades. O clube vai tomar as medidas adequadas internamente", disse um porta-voz do Newcastle a 'BBC' e 'SkySports'.