Brasileiro é o primeiro jogador hospitalizado com coronavírus

Até agora, os jogadores que tiveram confirmação do contágio do coronavírus estavam em casa, isolados e assintomáticos. Dorielton teve que ser hospitalizado, segundo portais como 'Yahoo' e 'Infobae', citando fontes de autoridades chinesas.

Com passagens no Brasil por Fluminense, Brasiliense e Náutico, o atacante de 30 anos atua pelo Meizhou Hakka, uma equipe da segunda divisão chinesa localizada no sul da China. Conforme relatado pelo 'Oriental Sports Daily, toda a equipe está em quarentena e o retorno do campeonato está em perigo devido a este caso de coronavírus.

O atleta teve que ser internado após pousar no aeroporto de Guangzhou, em Bangkok, na segunda-feira. Seu estado de saúde não foi comunicado oficialmente e o clube não comentou o caso.

As notícias da entrada no hospital Dorielton suscitam alguma preocupação com o recomeço do campeonato na China. As lideranças do futebol esperavam retomar no próximo mês, contando com o controle do vírus.

Dorielton nasceu em Duque de Caxias (Brasil) e tem currículo com passagens por Fluminense, Brasiliense, Changchun Yatai, Náutico, Shaanxi Wuzhou, Zhejiang Yiteng, Nei Mongol Zhongyou e Meizhou Hakka, sua equipe atual, compõem sua carreira.