VÍDEO: brasileiros dão show no futebol da Coreia do Sul

Cesinha passou por Bragantino, União Barbarense, Atlético Mineiro e Ponte Preta até deixar o futebol brasileiro na temporada 2015-16. Desde então, o meia-atacante de 30 anos é titular do Daegu, time da elite do futebol da Coreia do Sul com que soma o total de 52 gols e 30 assistências em 14 jogos.

Júnior Negão é o grande destaque do Ulsan. O brasileiro de 33 anos vive sua terceira temporada no time sul-coreano, em que ele soma o total de 93 jogos, foi titular em 74, marcou 61 gols e deu 8 assistências. No Brasil, o atacante atuou por Corinthians, ABC, Figueirense, Guarani, América-RN, América-MG e Oeste.

Confira no vídeo um compilado de lances dos jogadores nascidos no Brasil que foram brilhar no futebol da Coreia do Sul.