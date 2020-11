Brasileiros entram e garantem vitória do Real sobre a Inter

Sem vencerem nas duas primeiras rodadas, Real Madrid e Inter de Milão chegaram ao estádio Alfredo di Stéfano pensando apenas em conquistar três pontos. A surpreendente goleada do Borussia Mönchengladbach sobre o Shakhtar Donetsk fez a vitória ser ainda mais importante.

O jogo começou movimentado, com chances dos dois lados. Asensio, Kroos e Valverde tiveram as primeiras finalizações do time de Zidane. Do outro lado, Courtois era ameaçado por Lautaro, Vidal e Barella.

Quem finalmente botou a bola para dentro foi Benzema. Aos 24 minutos, o centroavante francês aproveitou um passe mal atrasado por Achraf e ficou na cara do gol para driblar Handanovic e empurrar para dentro.

A Inter de Milão não conseguiu criar novas boas chances antes de sofrer o segundo gol, que veio aos 32 minutos com Sergio Ramos. O zagueiro/capitão/artilheiro saltou mais alto que a defesa adversária após cobrança de escanteio e cabeceou para dentro para ampliar a vantagem.

Em jogo com ritmo intenso, a Inter de Milão reagiu imediatamente e balançou as redes de Courtois aos 34 minutos, quando Lautaro Martínez recebeu lindo passe de calcanhar de Barella e bateu de primeira para diminuir a vantagem do Real Madrid.

Após 45 minutos de muita movimentação, os times retornaram do vestiário para um segundo tempo que começou lento. Tentando dar novo gás ao ataque, Zidane optou por colocar Rodrygo e Vinicius Jr. ao mesmo tempo, substituindo Hazard e Asensio aos 63 minutos.

Não houve chances reais de gol até a equipe italiana empatar aos 68 minutos, quando Lautaro Martínez recebeu lançamento de Vidal e, na área, deu assistência de cabeça para Perisic empurrar de primeira para dentro.

A entrada dos brasileiros funcionou. Vinicius recebeu passe largo pela esquerda e cruzou rasteiro encontrando Rodrygo centralizado na entrada da área. O ex do Santos dominou e soltou a bomba no alto do gol de Handanovic.

Nos minutos finais, os italianos não conseguiram ameaçar a equipe local e, graças ao brilho dos jovens brasileiros, o gigante espanhol precisou apenas administrar a vantagem para evitar se manter mais vivo na disputa por vaga na próxima fase da Champions League.

Com a vitória, o Real Madrid fica com quatro pontos no grupo B e empata com o Shakhtar na segunda posição. A Inter permanece com dois e assume a lanterna. A liderança fica com o Borussia Mönchengladbach, que soma cinco pontos.

Os times de Zidane e Conte voltam a se enfrentar na próxima rodada da fase de grupos, em jogo que está marcado para o 25 de novembro em Milão.