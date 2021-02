Brasileiros já conhecem rivais na Pré-Libertadores

Nessa sexta-feira, a Conmebol realizou os sorteios dos duelos da fase prévia da Libertadores 2021. Com vários países ainda estão com os seus campeonatos nacionais em andamento, como é o caso do Brasil, a instituição os representou com um número.

Os nomeados como "Brasil 7" e "Brasil 8" irão enfrentar yacucho, do Peru, e Deportivo Lara, da Venezuela, respectivamente, na fase Pré-Libertadores.

Os representantes brasileiros só serão conhecidos após a final da Copa do Brasil entre Palmeiras e Grêmio. O time paulista já está classificado para a fase de grupos e caso fature a Copa do Brasil a vaga passa a ser do Brasileirão, deixando a competição com cinco vagas diretas e duas para a Pré-Libertadores.