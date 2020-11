Braz elogia Dome, mas fala em 'troca certeira' por Ceni no Flamengo

O Flamengo apresentou oficialmente o seu novo treinador, Rogério Ceni. O dirigente do Flamengo, Marcos Braz falou a troca no comando técnico.

"A tomada de decisão foi um pouco em cima da sensibilidade do que estávamos vendo no departamento. O Dome é um grande treinador, tem nosso respeito, mas a gente teve a opção pela troca. Acho que a opção foi certeira tanto para o Flamengo quanto para todas as pessoas envolvidas aqui. Dentro desse quadro de Campeonato Brasileiro, jogos atrás de jogos, a gente viu o Ceni como grande treinador, que vinha fazendo excelente trabalho no Fortaleza. A gente entendia que era hora mais uma vez trazer um técnico que pudesse estar mais ambientado ao futebol brasileiro", disse Marcos Braz.

