VÍDEO: Braz sobre Jesus: “não tem estipulado clube que ele possa sair"

Após uma longa novela, o Flamengo anunciou a renovação de contrato do treinador português, que fica no Rubro-Negro até 2021.

Em entrevista coletiva no começo desta semana, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, falou a respeito de renovações de nomes importantes e da venda de Pablo Marí, além de comentar o retorno dos trabalhos.

O dirigente também falou a respeito do contrato de Jorge Jesus, esclarecendo informações que foram divulgadas sobre os detalhes do acerto. Confira no vídeo o depoimento de Braz.