Bremen atropela o Paderborn e começa a ver a luz

Um jogo bem movimentado na parte baixa da tabela! Paderborn e Werder Bremen, os dois útlimos colocados da Bundesliga, fizeram um jogo de seis gols.

No intervalo do jogo o Bremen já vencia por 3 a 0 com dois gols de Klaassen e um de Osako. Na parte final o ritmo não diminuiu, e Eggestein e Füllkrug completaram a goleada. Sabiri descontou para o Paderborn.

Com a vitória o Werder Bremen chegou aos 28 pontos e empatou com o Fortuna Düsseldorf (16º) equipe no momento disputaria um 'play-off' para permanecer na elite. Já o Paderborn é o lanterna com 20 pontos e já pode planejar a segunda divisão no ano que vem.

Na próxima rodada o Bremen tem uma parada dura pela frente, nada mais, nada menos que o Bayern de Munique (1º). Enquanto o Paderborn visita o Union Berlin (13º).