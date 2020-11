Brenner, o maior artilheiro do São Paulo desde 2015

Brenner é uma grata surpresa para o torcedor do São Paulo em 2020. O atacante de apenas 20 anos está em uma fase muito boa: são 17 gols em 26 jogos. Com tais números, ele já é o maior artilheiro do Tricolor Paulista em uma temporada desde 2015.

O camisa 30 ganhou a vaga de titular somente no mês de outubro. Antes da pandemia, pouco foi utilizado e tinha apenas um gol em quatro jogos disputados. Após o retorno do futebol, aos poucos Brenner foi ganhando oportunidades, principalmente após a saída de Alexandre Pato.

Aos poucos, o jogador foi balançando as redes adversárias e ganhando mais a confiança de Diniz. Hoje, é considerado indispensável. Brenner tem sete gols a mais do que Pablo, segundo colocado na lista dos artilheiros do Tricolor no ano.

A joia são paulina esta em uma fase iluminada. Nos últimos 11 jogos, Brenner fez 13 gols e é o principal jogador do São Paulo na Copa do Brasil: seis gols em três jogos (ele fez dois gols em cada uma das partidas). O atacante do Tricolor é o artilheiro da competição.

Desde a primeira passagem de Pato no Morumbi, o São Paulo não tinha um artilheiro com tantos gols. Em 2015, o atacante ex-Inter, Corinthans e Milan anotou 26 gols em 59 jogos. De lá para cá, os jogadores que mais balançaram as redes em uma única temporada foram Jonathan Calleri, em 2016, e Diego Souza, em 2018, com 16 tentos cada.

Confira os artilheiros do São Paulo ano a ano desde 2015:

ANO - JOGADOR - GOLS - PARTIDAS

2015 - Pato - 26 - 59

2016 - Calleri - 16 - 31

2017 - Pratto - 14 - 48

2018 - Diego Souza - 16 - 51

2019 - Pablo - 7 - 30

2020 - Brenner - 17 - 26

Brenner também o maior artilheiro "Made In Cotia" desde Lucas Moura, que em 2012, ano do último título do São Paulo, marcou 16 gols em 60 partidas. O camisa 30, que tem o "carisma do gol", como disse Fernando Diniz, precisou de 34 jogos a menos para superar o ídolo são paulino.

Até o fim da temporada, o São Paulo ainda disputa 18 rodadas do returno do Brasileirão, além das três partidas da primeira metade do campeonato que foram adiadas. O Tricolor também está vivo na Copa do Brasil, após vencer o primeiro duelo das quartas de final contra o Flamengo por 2 a 1.