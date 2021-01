Brenner troca de agente e passa a ganhar mais força no mercado europeu

Destaque do São Paulo, Brenner trocou de agente nas últimas semanas. A 'Goal' apurou que o jovem atacante, de 20 anos, deixou de lado Fernando Garcia, da Elenco Sports, para trabalhar com Giuliano Bertolucci.

Bertolucci, que é antigo parceiro do iraniano Kia Joorabchian, tem ainda mais força na Europa, principalmente na Espanha e Inglaterra. Também é visto com moral em outros países com menos impacto midiático no mercado do Velho Continente, como Portugal e Holanda.

Logo após a mudança de empresário, inclusive, o artilheiro do Tricolor na atual temporada, com 22 gols em 40 jogos oficiais, foi sondado pelo Ajax, onde hoje atua dois ex-são-paulinos: os também atacantes David Neres e Antony. Até o momento, não houve a oficialização de qualquer proposta.

Internamente, o clube do Morumbi sonha em vender Brenner por um valor entre 20 e 25 milhões de euros (R$ 129 e R$ 161 milhões). Por causa do forte impacto financeiro causada pelo pandemia da Covid-19, uma transferência por aproximadamente 15 milhões de euros (R$ 97 milhões), com um montante extra por metas atingidas, não está totalmente descartada.