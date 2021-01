Breno Lopes, herói do título do Palmeiras: "Tenho condição de jogar aqui"

O Palmeiras venceu o Santos, por 1 a 0, com gol nos minutos finais. Breno Lopes, de 25 anos, que tem dois gols em 17 partidas pelo time paulista, foi contratado junto ao Juventude em novembro do ano passado, quando atuava pela Série B.

"A partir do momento que aceitei o desafio de jogar aqui estava preparado para todas as coisas. O Palmeiras me deu muita confiança, hoje estou provando que tenho condição de jogar aqui", afirmou Breno.

"Estou muito feliz, não sei nem explicar essa emoção. Hoje a gente entra para a história. Fui premiado com o gol, agora é desfrutar, o torcedor do Palmeiras pode comemorar, somos campeões da Liberta. Meu pai e minha mãe estão aqui, apoiaram muito a gente. É um dia muito feliz na minha vida e de todo torcedor palmeirense", afirmou ele.

Abel Ferreira já havia utilizado o atleta contra o River Plate e no segundo tempo do clássico foi decisivo. Mineiro de Belo Horizonte, ele dedicou o título e o gol para sua família, que estava no estádio.

"É um dia inesquecível na minha vida fazer o gol da Libertadores. O torcedor merece. O Palmeiras vinha trabalhando há muito tempo buscando esse título. Meus pais estão aí. Estou muito feliz, não sei explicar a emoção", concluiu ele.