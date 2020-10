Briga Romário x Edmundo e pedido do Baixinho

Romário e Edmundo não tiveram grandes conquistas juntos, mas formaram uma das duplas mais icônicas do futebol brasileiro por conta das polêmicas que causaram dentro e fora de campo. O ápice dessa turbulenta história entre amor e ódio aconteceu em 2000. Apesar da grande expectativa por um Vasco avassalador, a realidade era a de uma grande guerra de egos entre os dois principais jogadores da equipe cruzmaltina.

Em entrevista para o quarto episódio do Meu Vilão , podcast do portal 'Goal' , com Edmundo, o ex-meia Alex Oliveira relembrou um pouco daquele conturbado período no time de São Januário. Atualmente técnico do Atlético de Três Corações, Alex deu detalhes do início da briga e revelou um pedido curioso de Romário para vencer a batalha contra Edmundo.

“Eu sofri o pênalti num jogo do Vasco contra o Bangu, em São Januário, e o Romário pegou a bola para bater. Mas o nosso batedor era o Edmundo. O Romário pegou a bola e o Edmundo pediu para bater, mas o Romário não deixou. E a torcida do Vasco, de modo geral, tinha mais carinho pelo Edmundo e começou a gritar o nome do Edmundo. Aí, para o azar do Romário, ele bateu e errou. Rapaz...”, relembrou Alex.

Desde então, a briga Romário e Edmundo se tornou pública, com frequente troca de farpas pela imprensa. Mas, diferente de todos, Alex Oliveira viu uma ótima oportunidade para o Vasco crescer com a briga.

“Esse momento de inimizade deles, de não conversarem, foi bom pra caramba. Imagina Romário e Edmundo não conversando, mas querendo jogar mais que o outro? Você assiste de camarote. Entra e assiste! Quando o Romário perdeu o pênalti, a torcida começou a inflamar e a vaiar o Romário. Cinco minutos depois, o Edmundo fez o gol. Imagina como ficou São Januário?”.

As desavenças entre Romário e Edmundo se tornaram um combustível para os dois e sem nenhuma maquiagem para abafar o entrevero criado, com direito a pedido especial do Romário logo após perder o pênalti contra o Bangu que iniciou toda a polêmica.

Confira outros destaques da entrevista com Alex Oliveira sobre as polêmicas entre Romário e Edmundo

Romário x Edmundo? Quem foi melhor?

Romário. A minha identificação com o Romário sempre foi maior que a do Edmundo. Eu me identificava com os dois, mas com o Romário era melhor. Já que precisa escolher um, fico com o Baixinho.

Qual era a grande qualidade do Edmundo?

A determinação. Ele sempre foi muito vibrante, mais guerreiro. O Romário era calculista. Gol era com ele mesmo , mas ele era mais caladão, era mais na dele. O Edmundo era mais elétrico, mais agitado, mais guerreiro e eu gostava muito disso nele.

Existia mesmo a rivalidade entre os dois em campo?

Sem dúvida. Os dois eram aquela coisa toda. E teve um jogo do Olaria que o Edmundo fez gol, o Romário fez gol e depois soltou aquela frase que a corte estava feliz: o príncipe, o rei e o bobo. Romário não fez contra o Bangu, mas fez contra o Olaria e soltou essa pérola. Aí imagina chegar no Mundial e os dois querendo jogar mais que o outro? Era festa, era uma alegria só.

O grupo se dividiu nessa briga?

Não. A briga era deles. Não tinha divisão no grupo não. Não tinha grupo do Edmundo e o grupo do Romário. Nós falávamos e brincávamos com os dois, mas um sentava numa ponta e o outro sentava na outra. Não conversavam, não trocavam olhar, não faziam nada. Mas dentro de campo era grupo e eles entendiam isso. Eles sabiam separar. E eles são estrelas demais, né? Sabem separar uma briga pessoal do coletivo.

E o Eurico? Tomou partido?

É complicado falar porque o Eurico sempre adorou os dois. Muito. Mas ele tinha queda maior pelo Romário. O Eurico dava uma regalia maior pro Romário e uma menor para o Edmundo. Não era ciúme. Ele tinha uma queda pelo Romário e todo mundo sabia disso. O Eurico dava mais atenção para o Romário. Quando era o Romário era na hora. Para o Edmundo poderia ser um pouco depois.

Como seria a história do Vasco se Romário e Edmundo tivessem jogado mais tempo?

A gente teria ganho Carioca, Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores e tudo mais porque o time era bom demais. Com Edmundo, querendo jogar mais que o Romário, não sei não. Posso estar sendo otimista demais, mas a gente paparia tudo. Nosso time era excelente, e com Edmundo seria melhor.