Bruno Fernandes faz o gol da vitória após o apito final

Brighton e Manchester United se enfrentaram neste sábado pela terceira rodada da Premier League em uma partida que acabou de forma alucinante. E as emoções não ficaram restritas aos acréscimos.

O gigante treinado por Solskjaer conseguiu somar os três pontos fora de casa, mas teve que contar com muita sorte. Os donos da casa acertaram a trave cinco vezes ao longo do confronto.

Quem abriu o placar foi o Brighton, com pênalti convertido por Neal Maupay, mas o Manchester United reagiu e virou com um gol contra de Lewis Dunk e com Rashford, recebendo assistência de Bruno Fernandes.

Nos acréscimos, aos 95 minutos, o Brighton empatou a partida com Solly March. Parecia não haver tempo para mais nada, tanto que o apito final soou. No entanto, um lance na área dos anfitriões foi revisado pelo VAR, que flagrou pênalti. A arbitragem voltou atrás, Bruno Fernandes cobrou a penalidade aos 99 minutos e deu os três pontos para o Manchester United.