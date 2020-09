Brighton: três gols para garantir três pontos

O Brighton & Hove Albion esqueceu a última derrota para o Chelsea com uma exibição de futebol ofensiva na visita ao Newcastle, que entrou em jogo com três pontos na tabela após a vitória sobre o West Ham.

A equipe comandada por Graham Potter conquistou os três pontos do St. James' Park graças, sobretudo, ao doblete de Neal Maupay, que fez o seu dever de casa antes de se completarem os primeiros dez minutos de jogo.

O jogador francês, dos onze metros, abriu o placar aos 4 minutos e, apenas três minutos depois, aproveitou a assistência de Trossard para assinar o segundo para a sua conta e sua equipe.

E já na reta final da partida, Aaron Connolly fez o 0-3 final com um chute de entrada da área que entrou tirando tinta da trave. Bissouma, antes do apito final, viu o cartão vermelho por levantar muito a chuteira e acertar o rosto do adversário.