Corintianos imploram pela volta de Tevez após brincadeira

Uma brincadeira do Corinthians nas redes sociais deixou os torcedores esperançosos (ou iludidos) sobre a volta de um antigo ídolo do clube: Carlos Tévez. O argentino passou pelo Alvinegro entre 2005 e 2006 e foi o camisa 10 do time no título brasileiro de 2005.

E na manhã desta segunda-feira, o Corinthians postou uma montagem em que Tevez aparecia ao lado de Ronaldo. "Bom dia, Fiel! Uma dupla dessa, bicho... já imaginou?", diz a publicação.

Isto foi o suficiente para causar um alvoroço entre os torcedores corintianos, que pediram em peso a volta do argentino. Tevez está no Boca Juniors mas seu contrato se encerra ao final de junho. Ou seja, o atacante ficaria livre para assinar com qualquer clube.

Antes da paralisação do futebol, Carlitos foi um dos protagonistas do Boca no título argentino na última rodada. A comemoração da conquista teve até beijo na boca de Maradona.

Sobre a pandemia do coronavírus, o argentino afirmou que "um jogador de futebol pode viver seis meses ou um ano sem receber". Segundo ele, abrir mão o salário ajudaria aqueles que estão no desespero diante deste cenário.

Com 46 gols em 78 jogos, Tevez é o segundo maior artilheiro estrangeiro da história do Corinthians, atrás somente de Paolo Guerrero, que tem 54 tentos.