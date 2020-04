Bronca de Luxemburgo e velocidade de Mbappé: Marcelo, do Lyon

Aos 32 anos, e com passagens por Santos, PSV Eindhoven e Besiktas, Marcelo é um dos destaques na zaga do Lyon – onde vinha disputando sua terceira temporada antes da pausa por causa da pandemia do novo coronavírus.

E em conversa transmitida ao vivo em nossa conta de Instagram, o defensor falou, com muito bom-humor, sobre diversos assuntos – revelando algumas histórias curiosas.

Ainda uma jovem revelação das categorias de base do Santos, por exemplo, Marcelo levou uma “dura” de Vanderlei Luxemburgo, então técnico do Peixe, assim que chegou com um carro luxuoso no CT do Alvinegro Praiano.

“O professor (Luxemburgo) me ensinou bastante. Foi bom trabalhar com ele. Lembro quando eu comprei o meu primeiro carro, ele me chamou e disse, vem cá, você comprou um carro por quê? Você vai morar, dormir e comer dentro do carro? Vai morar dentro do carro? Ele chamou o meu empresário e falou. Ele sempre se preocupou com essa parte", disse.

Marcelo também relembrou a parceria que teve com Cássio, quando atuava na Holanda, época em que o atual ídolo do Corinthians não conseguia tantas oportunidades.

“O Cássio era muito jovem, e naquela época o PSV tinha um goleiro, que era o Isaksson, um sueco, que era um pouco mais experiente. Mas acho que, como experiência, foi muito importante para ele. Tanto que, depois que ele chegou ao Corinthians ele despontou. É um ídolo incontestável”, disse.

Perguntado sobre como é enfrentar os maiores jogadores do mundo, Marcelo não escondeu as dificuldades óbvias.

“Messi é excepcional, sem comentários, Cristiano Ronaldo também”, revelou Marcelo, que também citou nomes como Neymar e Ibrahimovic, além de ter se mostrado surpreendido com a rapidez de Kylian Mbappé.

“Infelizmente a questão financeira fez com que o PSG ficasse com uma vantagem muito grande. Claro que, dentro de campo, é 11 contra 11, mas faz toda a diferença também. O Lyon, claro, é muito estruturado, acho que é o único que no futuro vai poder bater de frente com o PSG. Mas a liga francesa é muito forte, muito disputada”.